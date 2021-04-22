Süper Lig'in 36. haftasında ligde kötü günler geçiren son şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadele öncesi Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. nemli açıklamalarda bulunan Kocaman, sözleşmesi feshedilen Demba Ba ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hiçbir dönemde, hiçbir oyuncu için kararlar verdikten sonra bir şeyler söyleyen biri değilim. Neyi anlatayım burada? Oyuncu açısından da, kulüp açısından da doğru olacağını düşünerek her türlü kararı verdim. Sonuçların cemeresini de semeresini de çekeceğiz."







