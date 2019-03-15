Başakşehir takıldı! İşte Süper Lig puan durumu! Fark kaç oldu?

Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Kadıköy'de açıldı. Tarihinin en zor sezonlarından birisini yaşayan Fenerbahçe, açılış maçında Sivasspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti ve puanını 31'e yükseltti. Bugün oynanan maçlarda ise Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 ile geçti. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Lider Başakşehir, konuk olduğu Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda ağır yara aldı. Takipçisi Galatasaray, Bursaspor'u mağlup ederse puan farkı 6'ya inecek. İşte Süper Lig 26. hafta puan durumu ve detaylar...

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Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları

Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor

Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor

Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa

Erzurumspor 0-1 Trabzonspor

Antalyaspor 3-0 Alanyaspor

Beşiktaş 1-0 Göztepe

Yeni Malatyaspor 3 - 1 Ankaragücü

Kayserispor 1 - 1 Başakşehir

Bursaspor - Galatasaray

Süper Lig 26. hafta puan durumu

1- Başakşehir 58

2- Galatasaray 49 (1 Maç eksik)

3- Beşiktaş 47

4- Trabzonspor 43

5- Yeni Malatyaspor 37

6- Konyaspor 35

7- Antalyaspor 35

8- Çaykur Rizespor 34

9- Sivasspor 34

10- Kasımpaşa 34

11- Alanyaspor 34

12- Kayserispor 33

13- Fenerbahçe 31

14- Ankaragücü 31

15- Bursaspor 28 (1 Maç eksik)

16- Göztepe 27

17- Erzurumspor 22

18- Akhisarspor 21

Süper Lig 27. hafta programı

Alanyaspor - Bursaspor

Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Antalyaspor

Kasımpaşa - Erzurumspor

Göztepe - Akhisarspor

Başakşehir - Konyaspor

Sivasspor - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Ankaragücü - Fenerbahçe