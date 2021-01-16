Başakşehir - Sivasspor canlı

Süper Lig'de 19. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor üç puan mücadelesi veriyor. Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan ancak Okan Buruk yönetiminde son iki maçını kazanan Başakşehir, üç maçtır yenilmeyen Sivasspor'u mağlup ederek yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde çıkışa geçen Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

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MAÇ BAŞLADI

Başakşehir'de karşılaşma yoğun kar yağışıyla birlikte başladı.

Başakşehir'de kar yağışı artarak devam ediyor. 20. dakikada yeşil saha, beyazlara bürünmüş durumda.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ceza sahası ve kale çizgileri kaybolmuş durumda. 35. dakikada çizgilerin yeniden belirginleştirilmesi için oyun durdu. Çizgiler çekildikten sonra oyun devam edecek.

GOL | Kazanılan çift vuruşta Başakşehir golü buldu. Deniz Türüç pasını Aleksic'e verdi, tecrübeli futbolcu güzel bir vuruşla takımını 38. dakikada öne geçirdi: 1-0.

GOL | Konuk ekip Sivasspor beraberlik golünü bulmakta gecikmedi. Gradel'in asistini Hakan Arslan kafa vuruşuyla skora eşitlik getirdi. Dk: 42, 1-1.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 2. yarısının başlaması için kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

İKİNCİ YARI BAŞLADI | Gerekli kar temizleme çalışmalarının ardından karşılaşmanın 2. yarısı başladı.

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Başakşehir-Sivasspor ilk 11'ler

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can Kahveci, Deniz, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare



