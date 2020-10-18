Başakşehir siftah yaptı

Geçen sezon son haftalara kadar Trabzonspor ile girdiği şampiyonluk yarışını kazanan Medipol Başakşehir yeni sezona kâbus gibi başlamıştı. Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla kaybeden, Göztepe'yle de 0-0 berabere kalan Turuncu-Lacivertliler, 4 hafta sonunda gol atamamış ve 1 puanda kalmıştı.

Rakiplerine mesaj gönderdi

İstanbul ekibi, Fırtına karşısında siftah yaptı. 32. dakikada İrfan Can Kahveci, Turuncu-Lacivertliler'in bu sezonki ilk golünü kaydederken, 54'te Edin Visca harika golüyle farkı ikiye çıkarttı. Skoru korumayı başaran Başakşehir bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve rakiplerine mesaj gönderdi.