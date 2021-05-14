MENÜ

Başakşehir, sezonu Rize deplasmanında kapatıyor

Başakşehir, Süper Lig’in 42. ve son haftasında yarın deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00’de başlayacak.

14 Mayıs 2021, Cuma 11:12 Son Güncelleme:
- A +
Başakşehir, sezonu Rize deplasmanında kapatıyor

Başakşehir, son haftaya 45 puanla 15. sırada giriyor. Son 6 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.

Ligdeki son maçında deplasmanda Gaziantep’i 5-4 yenen Rizespor ise 48 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma, 1-1 sona ermişti.

Eksikler

Medipol Başakşehir’de sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck ve Fredrik Gulbrandsen, kadroda yer almayacak.

İstanbul ekibinde, Junior Fernandes ile de yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...