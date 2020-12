Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Başakşehir 4 maçta 3 puan alsa da oynadığı oyunla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. H Grubu'ndaki 5. maçında Alman ekibi Leipzig karşısında kader sınavına çıkan Turuncu-Lacivertliler kazanıp gruptan çıkma şansını son hafta PSG ile oynayacağı mücadeleye taşıma fırsatını kullanamadı. 3 puan için ofansif bir kadroyla sahaya çıkan Başakşehir karşısında Leipzig ilk düdükle birlikte kontrolü ele aldı. Dakikalar 5'i gösterirken 3 net fırsat yakalamıştı Nagelsmann'ın ekibi. Aradıkları golü 26'da bulan Alman temsilcisi şansının da yardımıyla öne geçti, Sabitzer'in ceza sahası dışından şutunda takım arkadaşı Poulsen'e çarpan top kaleci Mert Günok'u yanıltıp ağlara gitti: 0-1. 43'te bu kez Forsberg'in getirdiği topta sağ bek Mukiele sol ayakla vurdu, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Sörloth bitirdi

Devrenin son atağında Visca kornerde topu ceza sahası dışına gönderdi, İrfan Can da ceza sahası dışından gelişine muhteşem bir vuruşla ağları buldu ve soyunma odasına giderken umutlanmamızı sağladı. İkinci yarıya Mahmut Tekdemir ile Epureanu'yu alarak başlayan temsilcimiz daha etkili gözüktü. Visca'nın 62'de ağlara giden vuruşu ofsayt nedeniyle sayılmadı. 3 dakik sonra Olmo ile Leipzig bir kez daha farkı 2'ye taşıdı. Sonrasında İrfan Can sahneye çıktı, 72'de yine ceza sahası dışından fileleri bulup umutlanmamızı sağladı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde İrfan Can bir kez daha sahne aldı ve bu kez frikikte fileleri buldu, skoru dengeledi: 3-3. Son dakikalanrda beklediğimiz galibiyet golü gelmedi, uzatmada sezon başında Trabzon'dan Leipzig'e giden Sörloth skoru belirledi: 3-4. Başakşehir Şamipyonlar Ligi'nden elendi.