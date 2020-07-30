Başakşehir rövanşı Süper Kupa’da...

Aytemiz Alanyaspor'u finalde 2-0 yenen ve 10 sene sonra kupaya uzanan Fırtına, gözünü şimdiden Süper Kupa’ya dikti. Ligde şampiyonluğu kaptırdığı Medipol Başakşehir’den rövanşı almak isteyen Trabzonspor sezonu çifte kupa ile tamamlamayı hedefliyor. Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası’nı müzesine götüren iki ekibin karşılaşacağı mücadele bu sene reklam ve tanıtım amaçlı Katar’da oynanacak. Kritik maçın tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.