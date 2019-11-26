Başakşehir-Roma maçını Ovidiu Hategan yönetecek

UEFA’dan Avrupa Ligi J Grubu’ndaki final niteliğindeki maça Şampiyonlar Ligi hakemi verildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir’in 5’inci haftada perşembe günü evinde İtalyan ekibi Roma ile yapacağı maçı Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak karşılaşmada, Hatega’nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Sebastian Coltescu görev yapacak.

UEFA’nın gözde hakemlerinden biri olan Hatega, Türkiye’nin EURO 2020 Elemeleri’nde Arnavutluk’u 1-0 yendiği maçı yönetti. Bu sezon Devler Ligi’nde üç maçı var. Dortmund-Barcelona, Ajax- Chelsea, Rosenborg-Dinamo Zagreb gibi önemli müsabakalarda düdük çaldı.

Bu sezon ilk kez Avrupa Ligi’nde görev alacak Hatega, 2018’de Beşiktaş-Partizan, Bayern Münih- Beşiktaş ve 2019’da da Benfica-Galatasaray maçlarının hakemiydi.