Başakşehir-Roma maçı durduruldu! İşte nedeni...

Başakşehir-Roma maçında tribünden atılan bir maddenin Lorenzo Pellegrini'ye isabet etmesinin ardından hakem maçı bir süre durdurdu. Anonsun ardından maç kaldığı yerden devam etti.

28 Kasım 2019, Perşembe 22:14 Son Güncelleme:
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Başakşehir-Roma maçı durduruldu! İşte nedeni...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi temsil eden ve son 32 iddiasını sürdüren takımımız Başakşehir, Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan devi Roma’yı sahasında konuk etti.

Başakşehir maçında tribünden atılan bir yabancı madde Lorenzo Pellegrini'ye isabet etti ve İtalyan oyuncunun alnında kanama meydana geldi. Karşılaşma durdu. Maçın hakemi Ovidiu Hațegan kenara geldi ve anons yapılmasını istedi. Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı.

Anons sonrası maç kaldığı yerden devam etti.

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