Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Başakşehir, orta saha transferi için harekete geçti.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Başakşehir, Montpellier ile sözleşme uzatmayan 32 yaşındaki futbolcu, Remy Cabella'ya teklifte bulundu.

Tercihi Serie A

Fransa Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen futbolcunun yakın zaman içerisinde geleceğine karar vermesi beklenirken, tercihini ise Serie A'da oynamak olduğu belirtildi.

Kariyerinde daha önce Newcastle United, Marsilya, Saint-Étienne ve Krasnodar formaları da giyen 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun Nisan ayında Rus ekibinden ayrılarak Montpellier'in yolunu tutmuştu. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Krasnodar ile 18 maça çıkarken, Fransız ekibi ile ise 5 maçta forma giymişti.

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