Sezon başında Başakşehir'e transfer olan ve istikrarlı oyunuyla göze giren Rafael'in turuncu lacivertli ekipte yeniden ikizi Fabio'yla aynı anda oynayabileceği belirtildi.Fransız basınına yansıyan haberlere göre Rafael'in ikizi Fabio'nun da Başakşehir forması giyebilmesinin gündeme geldiği sayfalara taşındı. Nantes forması giyen Fabio'nun transferi için iki kulübün temaslar yaptığı belirtilen haberlere göre anlaşma zemininin arandığı kaydedildi.

Savunmanın her iki kanadında forma giyebilen Fabio, 2018'de geldiği Nantes ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı. Sezon başından bu yana ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Fabio'nun Rennes ile oynanan son maçta yedek oturması da transfer görüşmesi olabileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sağ bek Rafael ve sol bek Fabio, birlikte Fluminense'den geldikleri Manchester United'da 4 sezon beraber oynamış ve yolları bir daha kesişmemek üzere 2012'de ayrılmıştı. Son olarak Rafael'in 2018'de Lyon'a transfer olmasından 3 yıl sonra Fabio da QPR, Cardiff, Middlesbrough maceralarının ardından Fransa'nın yolunu tutmuştu. (Skorer)