Turuncu-Lacivertliler, önceki gün FANATİK'in duyurduğu Rafael transferini resmen açıkladı. Son şampiyon Başakşehir, Devler Ligi için iddialı bir kadro kurabilmek adına çalışmalarını harıl harıl sürdürüyordü. Bu anlamda Fransız ekibi Lyon'un formasını giyen Rafael ile uzun süredir görüşen Turuncu-Lacivertliler, yıldız sağ beki kadrosuna kattı.

United'ın formasını da giydi

30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken, İstanbul ekibinin resmi sitesi üzerinden transfer ile ilgili olarak, "Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Rafael’e ailemize hoş geldin diyor, Turuncu- Lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Daha önce İngiliz devi Manchester United'ın da formasını giyen Rafael, kariyerinde çıktığı 318 maçta 8 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti.