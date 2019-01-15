Fransız devi PSG’nin altayapısındaki U19 Milli oyuncumuz Metehan Güçlü kısa sürede adından fazlasıyla söz ettireceğe benziyor. PSG’nin B Takımı’nda forma giyen ve rezerv ligde gol kralı olan 1.82 boyundaki forveti, Thomas Tuchel Katar kampına götürdü.

Fransız deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Metehan’la Süper Lig kulüpleri de çok yakından ilgileniyor. Özellikle lider Başakşehir’in genç golcüyü takımına kazandırabilmek adına çalışmalara başladığı ifade edildi.

Genç Metehan’ın ise şimdilik PSG ile yeni bir kontrat imzalayarak yoluna Avrupa’da devam etmek istediği bildirildi. Metehan Güçlü’nün 12 kez giydiği milli formayla 3 golü bulunuyor.