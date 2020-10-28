Başakşehir - PSG maç sonucu: 0 - 2

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti de olan Fransa temsilcisi PSG karşısında 2-0 mağlup oldu. PSG adına golleri sezon başında transfer olan Moise Kean attı. Başakşehir maç boyunca Visca, Deniz Türüç, İrfan Can ile fırsatlar yakalasa da gol atmayı başaramadı. Rakip PSG ise yakaladığı iki fırsatı gole çevirdi ve maçı kazandı.

Bu sonuçla temsilcimiz iki maç sonunda puan alamadı. Böylece Bursaspor 'un ardından Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk iki maçında puan alamayan ikinci Türk takımı Başakşehir oldu.

Başakşehir grupta 3. maçını 4 Kasım 2020 tarihinde Manchester United ile sahasında oynayacak

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Andreas Ekberg, Stefan Hallberg, Graeme Stewart

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo (Dk. 63 Hasan Ali), İrfan Can, Mehmet Topal (Dk.68 Ba), Berkay, Visca, Deniz (Dk.80 Aleksic), Crivelli (Dk. 80 Giuliano)

PARIS SAINT-GERMAIN: Navas- Florenzi (Dk. 73 Kehrer), Pereira, Kimpembe, Kurzawa (Dk.88 Bakker), Herrera (Dk.88 Gueye), Marquinhos, Di Maria (Dk. 73 Rafinha), Neymar (Dk. 26 Sarabia), Kean, Mbappe

GOLLER: Dk. 64 ve Dk. 79 Kean (Paris Saint-Germain)

SARI KARTLAR: Crivelli, Epureanu, Mehmet Topal (Medipol Başakşehir) - Kehrer (Paris Saint-Germain)

Maçtan dakikalar

SARI KART! 3.dakikada Enzo Crivelli, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

5.dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Di Maria kullandı ortasından sonuç gelmedi

9.dakikada İrfan Can ceza sahası dışından vurdu top yandan auta gitti

12.dakikada Başakşehir sol kanattan korner kazandı. Deniz Türüç ortaladı savunma ön direkte topu çıkardı

14.dakikada sağ kanattan gelen Visca ceza sahasına girmeden vurdu savunmadan seken top kalecide kaldı

17.dakikada Di Maria ile PSG etkili geldi. Ceza sahası yayında topu önünde bulan Arjantinli oyuncu plase bir vuruş yaptı top az farkla auta gitti

24.dakikada Rafael ceza sahası dışından sert vurdu kaleci Navas topu çıkardı

NEYMAR SAKATLANDI! 26.dakikada PSG takımından yıldız oyuncu Neymar çıktı yerine Sarabia girdi









29.dakikada sol kanattan gelen ortayı kaleci Mert çeldi boşta kalan topa Ander Herrera kafayla vurdu boş kaleye doğru yönelen top üstten az farkla auta gitti

31.dakikada sağ kanattan gelen topa Kurzawa bekletmeden vurdu top farklı biçimde auta gitti

PSG ETKİLİ GELDİ! 33.dakikada hızlı gelişen PSG atağında sol çaprazda topu alan Di Maria sert vurdu top az farkla auta gitti

BU KEZ MBAPPE! 35.dakikada sağ kanattan gelen topu uygun durumda önünde bulan Mbappe iyi vuramadı ve top auta gitti

VISCA KALEYİ BULAMADI! 37.dakikada bu kez Başakşehir etkili geldi. Ceza sahası dışında topu uygun durumda alan Visca sert vurdu top kaleyi bulmadı

42.dakikada ceza sahasına girmeden Di Maria vurdu top savunmadan geri geldi

İlk yarı golsüz berabere sona erdi

İkinci yarı başladı. Takımlar devre arasında değişiklik yapmadı

NET FIRSAT! 46.dakikada hızlı gelişen PSG atağında Mbappe yerden bıraktı uygun durumda Sarabia vurdu top savunmadan sekip dışarı gitti

SARI KART! 50.dakikada Epureanu, orta alanda arkadan yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

51.dakikada sol kanattan gelen topu ceza sahası içinde Visca aldı ancak iyi kontrol edemeyince iyi bir vuruş yapma şansını kaçırdı

SARI KART! 54.dakikada Mehmet Topal, rakip yarı sahada yaptığı sert faul sonucu hakemden sarı kart gördü

NAVAS ÇIKARTTI! 57.dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca uygun durumda sert vurdu kaleci Navas son anda çıkarttı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Bolingoli çıktı Hasan Ali Kaldırım girdi

GOL! 64.dakika Kean'in attığı golle PSG 1-0 öne geçti. Sol kanattan Mbappe korneri çabuk kullandı, bomboş durumda Moise Kean kafayla golü attı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Mehmet Topal çıktı oyuna Demba Ba girdi

YİNE NAVAS ÇIKARTTI! 71.dakikada Visca yine sol kanattan topu iyi taşıdı pasını alan Deniz bekletmeden dönerek vurdu kaleci Navas yine topu uzaklaştırmayı başardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 73.dakikada Di Maria ve Florenzi çıktı oyuna Rafinha ve Kehrer girdi

GOL! 79.dakika Kean'in attığı golle PSG 2-0 öne geçti. Mbappe'nin taşıdığı topu önünde bulan Kean dönerek vurdu ve golü attı

80.dakikada Mbappe savunmanın arkasına sarkmak istedi ama ofsayt pozisyonunda kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 81.dakikada Crivelli çıktı oyuna Giuliano girdi

90.dakikada Başakşehir etkili geldi. Kullanılan köşe vuruşunda Epureanu uygun durumda topu tamamlayamadı

90+4.dakikada Visca ceza sahasına girmeden etkili bir vuruş yaptı ama top az farkla auta gitti

Mücadeleyi konuk ekip 2-0 galip bitirdi





Maçtan notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain’i konuk eden Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11’ine göre tek değişiklik yaptı. Okan Buruk, Leipzig’e 2-0 yenildikleri maçta ilk 11’de sahaya sürdüğü ve o maçta aşil tendonu kopan Junior Caiçara’nın yerine ilk 11’de Berkay Özcan’a şans verdi. Caiçara’nın yokluğunda Rafael’i sağ beke çeken Buruk, Berkay Özcan’ı ise Rafael’den boşalan orta sahada görevlendirdi. Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

Mahmut Tekdemir kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekipte, hafta sonunda ligde oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı. Tedavileri süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Tribünlerde Türk bayrakları yer aldı

Medipol Başakşehir’in, Paris Saint-Germain ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı. Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlerde ise asıldı.