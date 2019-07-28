Medipol Başakşehir'de son dakika transfer gelişmesi yaşandı.
Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre; Başakşehir'in anlaşma sağladığı Ponck lakaplı Carlos dos Santos Rodrigues sabah erken saatlerde İstanbul'a geldi.
Carlos dos Santos Rodrigues bugün Başakşehir için sağlık kontrolünden geçecek.
2016’da Benfica B’ye transfer olan Yeşil Burun Adalı futbolcu geçen sezon başında Aves’in yolunu tutmuştu.
Geçen sezon 32 lig maçında görev alan 24 yaşındaki oyuncu 2 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.