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Başakşehir, Patryk Szysz'i kadrosuna kattığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 24 yaşındaki Polonyalı sağ kanat oyuncusu Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

23 Mayıs 2022, Pazartesi 17:05 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Patryk Szysz'i kadrosuna kattığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Patryk Szysz'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, son olarak Polonya’nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz’i üç yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı.

Patryk Szysz’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.


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