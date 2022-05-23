Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Patryk Szysz'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, son olarak Polonya’nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz’i üç yıllığına kadrosuna kattı.
Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı.
Patryk Szysz’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.