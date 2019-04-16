Başakşehir önce "Fenerbahçe" dedi sonra değiştirdi

Süper Lig'de 28. hafta özellikle derbi ve hakem tartışmalarıyla geçerken, haftanın programı için yapılan açıklamalar ise yeni bir polemikle başladı. Başakşehir'in Çaykur Rizespor maçı için yaptığı açıklamada önemli bir detay kısa süre içinde değiştirildi.

16 Nisan 2019, Salı 15:07
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Başakşehir önce 'Fenerbahçe' dedi sonra değiştirdi

Turuncu lacivertliler, resmi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamada bu hafta iç sahada oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının bilet satın alma detay bilgilerini paylaştı.

Açıklamada  "Medipol Başakşehir FK biletleri, maç saatine 24 saat kalana kadar sadece Medipol Başakşehir FK ve Fenerbahçe Logolu Passolig kartlar ile satın alınabilir. " yazıyordu.

Başakşehir'in Çaykur Rizespor maçı için önceliği Fenerbahçe taraftarına vermesi, Galatasaray'la girilen şampiyonluk yarışıyla ilişkilendirildi ancak daha sonra ise bu bilgilendirmeden Fenerbahçe ibaresi çıkarıldı ve "sadece Başakşehir logolu passolig kartları" bölümü kaldı.

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