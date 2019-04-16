Başakşehir önce 'Fenerbahçe' dedi sonra değiştirdi

Turuncu lacivertliler, resmi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamada bu hafta iç sahada oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının bilet satın alma detay bilgilerini paylaştı.

Açıklamada "Medipol Başakşehir FK biletleri, maç saatine 24 saat kalana kadar sadece Medipol Başakşehir FK ve Fenerbahçe Logolu Passolig kartlar ile satın alınabilir. " yazıyordu.

Başakşehir'in Çaykur Rizespor maçı için önceliği Fenerbahçe taraftarına vermesi, Galatasaray'la girilen şampiyonluk yarışıyla ilişkilendirildi ancak daha sonra ise bu bilgilendirmeden Fenerbahçe ibaresi çıkarıldı ve "sadece Başakşehir logolu passolig kartları" bölümü kaldı.

İLK AÇIKLAMA:

İKİNCİ AÇIKLAMA: