Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdüren Başakşehir bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ni de düşünerek son derece geniş bir kadro kurmayı hedefleyen İstanbul ekibi, bu nedenle transferde hayli yoğun. Önce iç piyasada yerli oyunculara yönelen İstanbul ekibi, Denizlispor’la sözleşmesi sona eren Oğuz Yılmaz’a kanca attı.

Adı Beşiktaş ve Trabzonspor’la da ciddi şekilde anılan 26 yaşındaki stoperin menaceriyle görüşme yapılacak. Oğuz Yılmaz, Denizlispor’la Süper Lig’e yükseldiği ilk sezonda ortaya koyduğu başarılı performansın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de radarına girmişti.