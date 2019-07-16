Bursaspor’un genç yeteneği Muhammed Şengezer için daha önce nabız yoklayan Başakşehir, oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Bu transferdeki tek pürüz Şengezer’in bonservisi oldu. Hali hazırda Mert Günok ve Volkan Babacan gibi milli iki kaleciye sahip Başakşehir, yeni bir kaleci için yüksek bir bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Bursaspor’la Muhammed için görüşmelerini sürdüren Başakşehir’in kısa sürede bu transfere de nokta koyması bekleniyor. Bursaspor yönetiminin de mevcut kalecilerinin olası transferlerine yönelik yeni bir kaleci arayışında olduğu ve Beşiktaş’ın 21 yaşındaki eldiveni Utku Yuvakuran başta olmak üzere birçok kalecinin isminin gündeme geldiği öğrenildi.

Kerim’e pay formülü

Başakşehir’in transferdeki hedeflerinden bir tanesi de Altınordu’nun genç sağ beki Kerim Alıcı... İzmir ekibiyle bu konuda temasa geçen İstanbul temsilcisi transferi sonraki satıştan yüksek pay vererek uygun bir bonservise bitirmeyi planlıyor.