İki sezondur şampiyonluğu kıl payı kaçıran Medipol Başakşehir, bu sezona iyi başlayamasa da son haftalarda çıkışa geçti.

Milli ara sonrasında göstereceği performansla zirveye bu sene de aday olduğunu göstermek isteyen Turuncu-Lacivertliler, devre arası transfer çalışmalarına da başladı. İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici’yi listesine aldı.

Teknik direktör Okan Buruk’un, orta sahada yaratıcı bir isim istemesi nedeniyle 29 yaşındaki futbolcunun ismini yönetime verdiği kaydedildi. Kasımpaşa’nın da radarında olan gurbetçi oyuncunun da Başakşehir’e sıcak baktığı öğrenildi.

Turuncu-Lacivertli ekibin, devre arasında Ekici’nin transferi için Kanarya’nın kapısını çalması bekleniyor.







