Geride bıraktığımız sezon kümede kalma savaşı veren Medipol Başakşehir transfere hızlı bir giriş yaptı. Önceki gün Galatasaray 'dan ayrılan Şener Özbayraklı'yla sözleşme imzalayan Turuncu-Lacivertliler şimdi de gözünü Marlon Xavier'e dikti. İstanbul ekibi, Trabzonspor 'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Brezilyalı sol bek için kulübü Fluminense'yle yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat etti.

Sıcak bakıyor

Taraflar arasında ufak pürüzlerin kaldığı ve kısa süre içerisinde Başakşehir'inbaşarılı sol beki kadrosuna katabileceği öğrenildi. Marlon'un da Türkiye'de mutlu olduğu ve bu sebeple İstanbul temsilcisinin teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında

Gökmen Özcan





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