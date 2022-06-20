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Başakşehir, Leo Duarte'nin bonservisini almak istiyor

Başakşehir, 1.5 sezondur Milan'dan kiralık olarak turuncu-lacivertli formayı giyen Leo Duarte'nin bonservisini almak istiyor. İtalyan kulübü ile İstanbul temsilcisi arasındaki bonservis pazarlıkları sürüyor.

20 Haziran 2022, Pazartesi 10:52 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Leo Duarte'nin bonservisini almak istiyor

Yeni sezon kadro planlamalarına devam eden Başakşehir'de hedef Duarte'nin bonservisini almak.

İtalyan ekibi Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan ve 1.5 sezondur turuncu-lacivertliler için top koşturan Brezilyalı stoper, turuncu-lacivertliler ile toplamda 54 maça çıktı.

Başakşehir, Milan ile pazarlıklarını sürdürürken, 25 yaşındaki futbolcu da kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakıyor.

İHA

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