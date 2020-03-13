Başakşehir, Kopenhag’ı devirdi, avantajı kaptı!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı 1-0 yenerek rövanş öncesinde çeyrek finale yükselebilmek için avantaj elde etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü, 88. dakikada penaltıdan Edin Visca attı.
Bu mücadelenin rövanşı, 19 Mart Perşembe günü Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Parken Stadı’nda yapılacak. Rövanş karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak.
Visca 13. golünü attı
Karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandıran Edin Visca, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki 13. golünü kaydetti. Bosna Hersekli oyuncu, Medipol Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Crivelli sakatlandı
Medipol Başakşehir’in Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli, ikinci yarıda sakatlandı ve maça devam edemedi. Mücadelenin 72. dakikasında Visca’nın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Crivelli, koşarken birden sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.
Sedye ile oyundan alınan Fransız futbolcunun yerine 74. dakikada Robinho oyuna girdi.