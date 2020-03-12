Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta fire vermeyip zirveye yerleşen Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırlayacak. Temsilcimizde Fredrik Gulbrandsen dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Bir önceki turda cezalı olan Enzo Crivelli kadroya döndü, TD Okan Buruk'un elinde bol alternatifli bir oyuncu grubu var.

FC Kopenhag ise İskoç Celtic'i eleyip Başakşehir ile eşleşti. Aalborg'a yenilip Danimarka Kupası'na çeyrek finalde veda ettiler, Horsens karşısında da 1-0 mağlup olup ligde sezonun ilk iç saha yenilgisiyle tanıştılar. Takımın önemli silahları Dame N'Doye ve Ragnar Sigurdsson hafif sakatlıklarına rağmen İstanbul kafilesinde yer aldı, durumları maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir iç sahada oynadığı son 10 resmi maçı kaybetmedi. (8 galibiyet - 2 beraberlik)

- FC Kopenhag ise 2020 yılında oynadığı 7 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Başakşehir'in son 5 resmi maçının tamamında 2.5 gol barajı aşıldı, bu 5 maçın 4'ü "KG VAR" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Başakşehir galibiyeti!

%51'lik kesim UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimize güveniyor. %6'lık kesim ise "1.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'NİN YORUMU...

FC Kopenhag'ı Celtic eşleşmesinde yakından takip etme fırsatım oldu, savunma anlayışları hiç iyi değil ama Celtic'in savunma da akıllara zarar (!) olduğu için turu geçen taraf oldular. Danimarka ekibi bu görüşümü destekler nitelikte önce kupada Aalborg'a elendi, ardından da ligde - kendi sahasında Horsens'e kaybetti... Mert Günok ve önündeki "Skrtel & Epureanu" ile birlikte Mahmut Tekdemir diye uzanan savunma omurgası, FC Kopenhag'a kolay kolay geçit vermez... İlk maçı kazanır, rövanş için avantaj sağlarız diye düşünüyorum.



