Başakşehir, Kopenhag maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka’nın Kopenhag takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Karşılaşma için yarın Danimarka’ya gidecek Medipol Başakşehir, son antrenmanını maçın oynanacağı Parken Stadı’nda yapacak.







