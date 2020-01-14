Başakşehir - Kırklareli maç sonucu: 1 - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçında Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, TFF 2. Lig takımı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta golleri Daniel Aleksic ve Demba Ba kaydetti. Kırklarelispor daha önce kupada Süper Lig ekipleri Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı elemişti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Guldbransen’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci İbrahim oyun alanına çeldi.

30. dakikada sağ taraftan Uğur’un içeri çevirdiği ortaya kale önünde Robinho’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim’de kaldı.

39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Alkesic’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci İbrahim’de kaldı.

79 .dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşundan ceza sahası dışından Aleksic sert vurdu kaleci topu çıkaramadı.

90+5 . dakikada ceza sahasına uzun gelen topu Deniz Ataç tamamladı ve durumu 1-1 yaptı.