Başakşehir kazandı, LASK Linz yıkıldı! Ülke futbolu için müjde
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 mağlup edip rövanş öncesi avantajı cebine koyarken, UEFA sıralamasında en büyük rakiplerimizden olan Avusturya ekibi LASK Linz, Manchester United'a 5-0 mağlup oldu. Avrupa'da fırtına gibi esen Başakşehir sayesinde Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına ön eleme oynamadan katılacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Temsilcimize rövanş öncesi avantajı getiren gol 88'de penaltıdan Edin Visca'dan geldi. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Temsilcimize rövanş öncesi avantajı getiren gol 88'de penaltıdan Edin Visca'dan geldi.
Başakşehir avantajlı skoru cebine koyarken, gözlerimiz Avusturya'daydı. Ülke puanı sıralamasında bizi geçmemesi gereken Avusturya ekibi LASK Linz, ise İngiliz devi Manchester United'a 5-0 kaybetti.
LASK Linz, evinde aldığı skorla bir üst tur şansını mucizelere bırakırken, temsilcimiz Başakşehir, rövanş maçında alacağı skorla çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Başakşehir'in turlaması, Linz'in kupaya veda etmesi halinde Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi gruplarına ön eleme oynamadan katılacak.