Kasımpaşa düşme hattıyla aradaki 3 puanlık farkı açmak, son şampiyon Başakşehir ise ateş hattından çıkmak için başladı maça Bir gece önce Demba Ba ile yolları ayıran Başakşehir'de Aykut Kocaman diğer forvetleri; 21 haftadır gol atamayan Crivelli ile son 11 maçta skor bulamayan Guldbrandsen'i kulübeye çekip sol kanat Chadli'yi ileri uçta görevlendirdi. Bu tercih 3 puanı getirdi, tek golü Chadli attı.

Paşa direğe takıldı

Oyunun başında iki ekip de risk almadı. Başakşehir ısrarla pasla çıkmayı denedi. Aradıkları fırsatı 36'da yakaladılar. Mehmet Topal'ın pasında Chadli golü attı: 0-1. Sonra Paşa yüklendi, 44'te Hadergjonaj'ın frikiğinde top yan direkten çıktı. İkinci yarıda da oyun vasatı aşmadı, 3 puanla Aykut Kocaman'ın ekibi düşme hattından çıktı. Şenol Can ile 5. maçında ilk kez kaybeden Paşa, tehlike bölgesiyle farkı 6 puana çıkarma hedefine ulaşamadı.