Başakşehir - Kasımpaşa maçı (CANLI)
Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 19 puan toplayan ve 5. sıraya yükselen Başakşehir 16. hafta maçında İstanbul derbisinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Süper Lig 'in 16. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile İstanbul derbisinde karşılaşıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 19 puan toplayan ve 5. sıraya yükselen Başakşehir Kasımpaşa karşısında bu çıkışını sürdürmek istiyor. 19. sırada bulunan Kasımpaşa ise deplasmanda galibiyet arıyor.
MAÇ BAŞLADI
İLK YARI SONA ERDİ | Fazla pozisyonun olmadığı ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi: 0-0.
Başakşehir - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Chadli, Okaka
Kasımpaşa: Harun, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Tarkan, Eysseric, Yusuf, Varga, Umut