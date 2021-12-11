Başakşehir - Kasımpaşa maçı (CANLI)

Süper Lig 'in 16. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile İstanbul derbisinde karşılaşıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 19 puan toplayan ve 5. sıraya yükselen Başakşehir Kasımpaşa karşısında bu çıkışını sürdürmek istiyor. 19. sırada bulunan Kasımpaşa ise deplasmanda galibiyet arıyor.

MAÇ BAŞLADI

İLK YARI SONA ERDİ | Fazla pozisyonun olmadığı ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi: 0-0.

Başakşehir - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Chadli, Okaka

Kasımpaşa: Harun, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Tarkan, Eysseric, Yusuf, Varga, Umut



