Geçtiğimiz gün oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Avrupa'da iki turnuvada da yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan toplam 8 takımın 3'ünün temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor 'un rakipleri olması dikkat çekti. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Başakşehir, Paris Saint Germain, Leipzig ve Manchester United ile eşleşti. Temsilcimizin son sırada yer aldığı grupta Paris Saint Germain bir üst tura adını yazdırırken Manchester United ise 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

PSG sırasıyla son 16 turunda Barcelona'yı çeyrek finalde de son şampiyon Bayern Münih'i saf dışı bırakarak adını son 4'e yazdırdı. Fransız ekibi, Machester City ile finale çıkma mücadelesi verecek. Manchester United ise son 32 turunda dahil olduğu Avrupa Ligi'nde sırasıyla Real Sociedad, Milan ve Granada'yı mağlubiyet almadan geçerek adını yarı finale yazdırdı. Kırmızı Şeytanlar, yarı finalde Roma ile eşleşti.

Villarreal de yarı finalde

Avrupa kupalarındaki bu sezon ki bir diğer temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarında Villarreal, Maccabi Tel Aviv ve Neftçi Bakü ile mücadele etti. Villarreal'in lider tamamladığı grupta Sivasspor, 3. sırada yer aldı ve turnuvaya veda etti. İspanyol ekibi ise Salzburg, Dynamo Kiev ve son olarak Dinamo Zagreb'i geçerek yarı finale kalmayı başardı.