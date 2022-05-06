Başakşehir ile Galatasaray 28. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray , yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle aldığı 47 puanla haftaya 13. sırada girdi. Turuncu-lacivertliler ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 60 puanla 4. sırada bulunuyor.

28. randevu

Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 44 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.

Son 10 maç

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan hepsi Süper Lig olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Başakşehir 14 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray ise 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

Farklı skorlar

Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

10 maçta 4 kez mağlup oldu

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde 4 kez de mağlup oldu. Aslan bu süreçte Konyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve son olarak Sivasspor 'a mağlup oldu.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 17 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, 8 kez de mağlup oldu. 5 maç ise berabere sona erdi. Cimbom oynadığı 17 müsabakada 19 gol atabilirken, kalesinde ise 29 gole engel olamadı. Aslan deplasmanda son olarak Altay ile karşılaştı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'da Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui'nin sakatlıkları bulunuyor. Bu futbolcuların durumu son antrenmandan sonra belli olacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Kılınç sarı kart cezasından dolayı mücadelede oynayamayacak.

Cimbom'da Başakşehir maçı öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel de sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 37. haftada İstanbul'da oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Fırat Aydınus düdük çalacak

Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

İHA