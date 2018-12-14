Başakşehir ikinci yarılarda atıyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. 33 puanla zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, bu zorlu maçı da kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını olabildiğince açmak istiyor. Abdullah Avcı’nın takımı, geride kalan 15 haftada 20 gol atıp, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Başakşehir, bu 20 golün 12’sini ise müsabakaların ikinci yarılarında kaydetti. İstanbul ekibinin en fazla skor ürettiği zaman aralığı ise 61 ila 75. dakikalar. Turuncu-lacivertli ekip, söz konusu zaman diliminde tam 5 gol buldu.

Medipol Başakşehir’in bu sezon attığı 20 golün dakika aralıkları ve skor dağılımı şöyle:





1-15: 4 gol

16-30: 2 gol

31-45: 2 gol

46-60: 3 gol

61-75: 5 gol

76-90: 4 gol





Galatasaray’ı ilk yarılarda bitirdi

Başakşehir, Galatasaray ile 1’i Türkiye Kupası, 4’ü Süper Lig olmak üzere oynadığı son 5 maçın 4’ünde sahadan galip ayrılırken, 1 defa da mağlup oldu. Avcı’nın öğrencileri, bu mücadelelerde rakip ağlara 13 gol bırakırken, kalelerinde ise 5 gol gördü. Turuncu-lacivertli takım, bu sezonun aksine sarı-kırmızılılar ile oynadığı karşılaşmalarda ise rakibini ilk yarılarda bulduğu gollerle deviriyor. Medipol Başakşehir, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda 13 golün 7’sini ilk yarılarda, 6’sını ise ikinci yarılarda attı.

Başakşehir’in Galatasaray ile oynadığı son 5 maçta bulduğu gollerin dakika dağılımları şu şekilde:

1-15: 2 gol

16-30: 2 gol

31-45: 3 gol

46-60: 3 gol

61-75: -

76-90: 3 gol

İHA