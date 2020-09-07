Başakşehir için Bolingoli iddiası

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, sol bek transferi için bir ismi daha gündemine almış durumda. Başakşehir'in Celtic forması giyen Boli Bolingoli'yi kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Corona virüs önlemlerine aykırı davrandığı için kulübü tarafından cezalandırılan Bolingoli'nin takımdan ayrılması gündemde. Bir önceki yaz 3.34 milyon Euro karşılığında Rapid Wien'den transfer edilen oyuncu için Başakşehir'in güçlü bir rakiple mücadele verdiği aktarılmakta.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Başakşehir ile birlikte İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.