Başakşehir için 5 yıllık final!

Bu sezon ligde tam 22 hafta lider kalan ve şu anda Galatasaray’da aynı puanda olan Medipol Başakşehir, büyük bir hayali gerçekleştirmek istiyor.

2014-15 sezonu itibariyle Abdullah Avcı yönetiminde yola çıkan İstanbul temsilcisi, adım adım ilerlediği lig mücadelesinde emeklerinin karşılığını Süper Lig şampiyonluğuyla almak istiyor. Son 5 sezonda her zaman zirve yolunda ilerleyen ve son 3 senede de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, Türk Telekom Stadı’nda unutulmaz bir 90 dakikaya çıkacağını biliyor. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 4. sırada yer alan Abdullah Avcı ve takımı, son 3 sezonda da hep ilk 2 sırayı zorladı. Bu sezon ise başarısını daha bir üst seviyeye taşıyan turuncu-lacivertli ekip, şu anda kupanın bir ucundan tutmuş durumda.

5 yıllık bu planlama ve çalışmanın finalini oynayacağını çok iyi bilen teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’le tarih yazmak istiyor. Ligde daha önce oluşan 8 puanlık fark ya da geçtiğimiz 4 maçta üst üste kaybedilen 10 puanın geride kaldığını iyi bilen tecrübeli çalıştırıcı, lig tarihinin en önemli finallerinden birine çıkacağını düşünüp, ülke futboluna 6. şampiyonu hediye etmeyi hedefliyor.

Kaynak: Skorer