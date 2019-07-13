Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürdü.

Salzburg şehrindeki kampın 6. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam antrenmanı, yağmur altında gerçekleştirildi.

Yoğun yağmur nedeniyle sabah idmanını salonda yapan turuncu-lacivertli ekibin akşam antrenmanı, koşu ile başladı. 5’e 2 ve pasla süren antrenman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, Afrika Uluslar Kupası’nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah ile vize işlemleri süren yeni transfer Okechukwu Azubuike katılmadı.

Alexandru Epureanu ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yarın rakip Ajax

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın TSİ 19.00’da Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

İstanbul ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif’i 4-1 yenmişti