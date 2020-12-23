Başakşehir haberi: İrfan Can Kahveci isyan etti!
Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması gergin anlara sahne oldu. Sarı-Lacivertli ekibin 4-1 kazandığı maçta konuk ekipte Rafael, İrfan Can Kahveci ve teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü. Başarılı orta saha İrfan Can Kahveci, maçın ardından attığı tweet'le adeta isyan etti.
Başakşehir'in milli orta sahası İrfan Can Kahveci, maçın ardından hakeme tepkisini, attığı tweet'te "Tek ihtiyacımız olan şey ADALET" sözleriyle dile getirdi. Karşılaşmada Rafael ve İrfan Can Kahveci çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalmışlardı. Okan Buruk da kırmızı kart ile tribüne gönderilmişti.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehir antrenörü İrfan Saraloğlu da maçın ardından sert sözlerle maçın hakemi Bahattin Şimşek'i eleştirdiler.
https://twitter.com/irfankahveci/status/1341820098194141189