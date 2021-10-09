Başakşehir haberi... Emre Belözoğlu, Tolgay Arslan'ı transfer ediyor
Son dakika haberi... Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Ocak ayındaki ilk transferini şimdiden bitirdi. Genç teknik adam, Fenerbahçe'de birlikte oynadığı Tolgay Arslan'ı kadrosuna katıyor.
Süper Lig takımı Medipol Başakşehir transferde atağa geçti.
Aykut Kocaman'la yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzalayan Başakşehir'in ocak ayındaki ilk transfer belli oldu.
Anlaşma 2.5 yıllık
Başakşehir, İtalya Serie A ekibi Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de oynamıştı
Udinese ile çıktığı 7 maçta 1 asist kaydeden 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de top koşturmuştu.
Tolgay Arslan'ın kariyerinde Hamburg, Alemannia Aachen (kiralık), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Udinese takımları bulunuyor.
Kaynak: Ajansspor