Başakşehir gruptan nasıl çıkar? J Grubu puan durumu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5’inci maçında Başakşehir kendi sahasında Roma’yı konuk etti. Mücadeleye taraftarların ilgisi diğer maçlarına göre yüksekti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan müsabakayı toplam 12 bin 223 seyirci izledi. Roma taraftarları da deplasman tribününde 495 kişi ile yer aldı. İtalyan ekibi, Veretout, Kluivert ve Dzeko’nun golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Başakşehir, bu müsabaka ile birlikte Avrupa kupalarında 3 maç sonra yenildi. İstanbul ekibi en son UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında deplasmanda Roma’ya 4-0 mağlup olmuştu.

Grupta oynanan diğer maçta Mönchengladbach, deplasmanda Wolfsberger AC'i 1-0'la geçti.

Başakşehir gruptan nasıl çıkar?

Başakşehir bu mağlubiyetle birlikte 7 puanla 3'üncü sıraya gerilerken, Roma ise 8 puanla ikinci sıraya yükseldi. Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkması için tek ihtimal olarak, Almanya’da Borussia Mönchengladbach’ı yenmesi kaldı.

Alman ve İtalyan temsilcilerinin 8’er puanının bulunduğu grupta turuncu-lacivertli ekip, 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Borussia Mönchengladbach’ı yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.

Beraberlik ya da mağlubiyet ise Medipol Başakşehir’in Avrupa defterini kapatmasına sebep olacak.

J Grubu puan durumu

1- Mönchengladbach / 8 puan

2- Roma / 8 puan

3- BAŞAKŞEHİR / 7 puan

4- Wolfsberger AC / 3 puan