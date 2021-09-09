Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig ’in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5’e 3 pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Ahmed Kutucu ile Danijel Aleksic’in tedavilerine devam edildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.