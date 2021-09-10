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Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

10 Eylül 2021, Cuma 18:53 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig ’in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 5’e 3 pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Ahmed Kutucu’nun tedavisine devam edilirken, iyileşen Danijel Aleksic antrenmanın ilk bölümünde takım ile çalıştı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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