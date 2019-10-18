Başakşehir - Göztepe CANLI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Son 5 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile haftaya 11 puanla 6. sırada giriyor. Konuk Göztepe ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Başakşehir - Göztepe ilk 11'ler...

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan İnler, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napolenoi, Serdar, Mossoro, Jerome

Başakşehir - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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