Başakşehir - Göztepe CANLI

Süper Lig'de 8. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe üç puan mücadelesi veriyor. Ligin iki formda takımı sahadan galibiyet ile ayrılmak için sahada. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın skor takibi ve detayar fanatik.com.tr'de... Maç başladı.

18 Ekim 2019, Cuma 19:06 Son Güncelleme:
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Başakşehir - Göztepe CANLI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Son 5 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile haftaya 11 puanla 6. sırada giriyor. Konuk Göztepe ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Başakşehir - Göztepe ilk 11'ler...

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan İnler, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napolenoi, Serdar, Mossoro, Jerome

BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE CANLI ANLATIM

Başakşehir - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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