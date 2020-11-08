Başakşehir - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde son 3 haftayı galibiyetle kapatıp Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup eden Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Henüz 28. saniyede Sefa Yılmaz'ın golüyle geri düşen Başakşehir, 80. dakikada Gulbransen ve 90+4. dakikada Mehmet Topal'ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. İki golün de asisti 80. dakikada oyuna giren Chadli'den geldi.

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisini 4 maça çıkaran Başakşehir, 8. maçında 13 puana ulaşırken üst üste Gençlerbirliği ise 7. maçında 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Gol, 28. saniyede geldi

GOL | Maçın ilk atağında Gençlerbirliği, sağ kanattan çok iyi paslaşarak geldi. Mattias Johansson'un Murat Yıldırım'a verdiği pasta o da soldaki Sefa Yılmaz'ı gördü. Sefa'nın 28. saniyede yaptığı vuruş, ağlarla buluştu: 0-1.

6. dakikada Gençlerbirliği'nde Mattias Johansson, savunma arkasına sarktı. Bolingoli'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Johansson, penaltı beklese de VAR incelemesiyle birlikte korner kararı çıktı.

14. dakikada Gençlerbirliği'nde Mattias Johansson yine Başakşehir savunmasının arkasına sarktı. İsveçli oyuncunun ortaya çevirdiği topta Ponck, tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ortasına ön direkte Aleksic vurdu ve top yandan dışarı gitti.

18. dakikada Başakşehir'de Berkay Özcan'ın sağa açtığı topta Visca ortasını yaptı ve ceza sahası içinde Demba Ba'nın kafa vuruşu etkisiz şekilde yandan dışarı gitti.

Murat Yıldırım direğe takıldı!

19. dakikada Gençlerbirliği'nde Burak Yıldırım, ceza sahası içi sağ çaprazda Başakşehirli iki rakibinden kendini kurtarıp kaleyi yokladı ve sert şut direkten döndü.

Başakşehir için büyük fırsat!

23. dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada Diego'nun uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içinde Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic'in sert şutu direğe de çarparak auta gitti.

27. dakikada Bolingoli'nin sol kanattan içeri çevirdiği topta ceza sahası dışından Demba Ba'nın yaptığı vuruş, Diego'ya çarparak kornere gitti.

28. dakikada sol kanattan gelen Başakşehir'de Visca'nın savunma arkasına Demba Ba'ya attığı topta Toure son anda araya girmeyi başardı ve topu kornere yolladı.

Candeias, Mert'i geçemedi

34. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Candeias, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Candeias'ın vuruşunu Mert Günok kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

51. dakikada Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği ceza sahası önünde toplabuluştu. İrfan'ın sert şutunda kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

59. dakikada Edin Visca'nın pasında Berkay'ın sol çaprazdan şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

KIRMIZI KART | 72. dakikada Gençlerbirliği'nde Mattias Johansson, Deniz Türüç'e arkadan yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Başakşehir2de Berkay Özcan ve Deniz Türüç'ün yerine Fredrik Gulbrandsen ve Nacer Chadli oyuna girdi.

GOL | 80. dakikada topla ilk kez buluşan Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortaya yine topla ilk kez buluşan Gulbrandsen kafa vuruşunu yaptı ve skoru eşitledi: 1-1.

GOL | 90+4. dakikada yine Chadli ile sol kanattan gelen Başakşehir'de Chadli'nin içeri yaptığı ortada Mehmet Topal, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin Ünal

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Rafael, Ponck, Epureanu (Dk. 46 Mehmet Topal), Bolingoli (Dk. 85 Cemali Sertel), Berkay Özcan (Dk. 79 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk. 79 Chadli), Aleksic (Dk. 46 Giuliano), Demba Ba

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Zargo Toure, Diego, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 60 Soner Dikmen), Mendoza (Dk. 90 Abdullah Şahindere), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz (Dk. 60 Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 75 Arda Kızıldağ)

GOLLER: Dk. 80 Gulbrandsen, Dk. 90+4 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir) - Dk. 1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk. 72 Johansson (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Mendoza, Nordfeldt, Candeias (Gençlerbirliği)