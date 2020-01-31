İddaa programında Türkiye Süper Lig’de geçen haftayı puansız kapatan Başakşehir, zorlandığı maçta tek golle 3 puanı alan Gençlerbirliği ile karşılaşırken Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade, sadece Misli.com’da!

Geçen haftayı Fenerbahçe deplasmanında geçiren Başakşehir, çok etkisiz kaldığı mücadeleden yenil ayrılırken bu sonuçla ligdeki 16 maçlık yenilmezlik serisine de son vermiş oldu. Sahasında 9 maçtır kaybetmeyen Başakşehir, ligdeki bütün iç saha maçlarında gol attı. Cezası biten Demba Ba’yı kullanabilecek olan antrenör Okan Buruk, bu kez da cezalı olan İrfan Can Kahveci’den yoksun olacak.

Geçen hafta Gaziantep FK’yı ağırlayan Gençlerbirliği, rakibinin ikinci yarıda kaçırdığı penaltıdan 6 dakika sonra attığı golle kazanmasını bildi ve 3 maç sonra 3 puanı bir arada gördü. Deplasmandaki son 3 maçta ise puan alamadılar. Konuk ekipte ise hücumun önemli ismi Giovanni Sio cezalı. Ayrıca bir süredir görev alamayan golcü Stancu, tam hazır olmadan riske edilmek istenmiyor. Sessegnon’un da durumu şüpheli.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 8 maçın sadece birinde Gençlerbirliği kazanabildi.

• Başakşehir, ligde oynadığı 10 iç saha maçının sadece birinin ilk yarısında gol yedi.

• Bu sezon Başakşehir’in evinde oynadığı 10 lig maçının 8’i karşılıklı gol var bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Başakşehir’in galibiyeti yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %61’i ev sahibinin galibiyetine kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %8’i maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Tam 17 hafta sonra Kadıköy’de mağlup olan Başakşehir, nispeten daha genç bir kadroya sahip olan Fenerbahçe’ye karşı tabiri caizse ezildi. Oyun dinamizmi üst seviyede olan Fenerbahçe, Başakşehir’i 2. ve 3. bölgelerde çok zorladı. Gençlerbirliği’ni Gaziantep sınavında hiç beğenmedim. Ayrıca bu sezon 29 golün 18’ini kaydeden ikiliden Stancu sakat ve Sio da cezalı durumda. Okan Buruk’un ekibi, 4-4-2’ye dönerek Başkent ekibini zorlanmadan geçer ve Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını sarar diye düşünüyorum



