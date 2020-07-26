Başakşehir, 2019-2020 sezonunu 69 puanla şampiyon tamamladı ve lig tarihinin üç puanlı sistemde en düşük puanlı şampiyonu Galatasaray'ı yakalamış oldu. Son haftaya şampiyon olarak çıkan ancak Kasımpaşa'ya kaybeden ve 69 puanda kalan Başakşehir tıpkı Galatasaray'ın geçen sezon yaşadığını tekrar etti. Galatasaray da geçen sezon ligi 69 puanla şampiyon olarak bitirmiş, son maça şampiyon çıkıp kaybetmiş ve maç başına 2,03 puan ortalaması ile en düşük ortalamaya sahip şampiyon takım olmuştu. Başakşehir bu sezon da aynı ortalama ile şampiyon olurken son yıllarda puan bareminin düştüğü gözlendi

Geçen sezona kadar 70 puan altında şampiyon çıkmamış son olarak 2006-07 sezonunda Fenerbahçe, 70 puanla mutlu sona ulaşmıştı. Fakat son iki sezonda şampiyonluk alt baremi 69 puana kadar geriledi

Sezon Takım Maç Puan P.Ort.

2019/2020 Başakşehir FK 34 69 2,03

2018/2019 Galatasaray 34 69 2,03

2017/2018 Galatasaray 34 75 2,21

2016/2017 Beşiktaş 34 77 2,26

2015/2016 Beşiktaş 34 79 2,32

2014/2015 Galatasaray 34 77 2,26

2013/2014 Fenerbahçe 34 74 2,18

2012/2013 Galatasaray 34 71 2,09

2011/2012 Galatasaray 34 77 2,26

2010/2011 Fenerbahçe 34 82 2,41

2009/2010 Bursaspor 34 75 2,21

2008/2009 Beşiktaş 34 71 2,09

2007/2008 Galatasaray 34 79 2,32

2006/2007 Fenerbahçe 34 70 2,06

2005/2006 Galatasaray 34 83 2,44

2004/2005 Fenerbahçe 34 80 2,35

2003/2004 Fenerbahçe 34 76 2,24

2002/2003 Beşiktaş 34 85 2,50

2001/2002 Galatasaray 34 78 2,29

2000/2001 Fenerbahçe 34 76 2,24

1999/2000 Galatasaray 34 79 2,32

1998/1999 Galatasaray 34 78 2,29

1997/1998 Galatasaray 34 75 2,21

1996/1997 Galatasaray 34 82 2,41

1995/1996 Fenerbahçe 34 84 2,47

1994/1995 Beşiktaş 34 79 2,32

1993/1994 Galatasaray 30 70 2,33

1992/1993 Galatasaray 30 66 2,20

1991/1992 Beşiktaş 30 76 2,53

1990/1991 Beşiktaş 30 69 2,30

1989/1990 Beşiktaş 34 75 2,21

1988/1989 Fenerbahçe 36 93 2,58

1987/1988 Galatasaray 38 90 2,37





fanatik.com.tr / Tolga Kuru