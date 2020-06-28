Başakşehir - Galatasaray maçında sağlık çalışanları unutulmadı

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında sağlık çalışanları yine unutulmadı. Karşı tribün ve kale arkasında sağlık çalışanlarının maketleri yer alırken, ayrıca minnet duyguları içeren pankartlar koyuldu.

28 Haziran 2020, Pazar 21:48 Son Güncelleme:
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Başakşehir - Galatasaray maçında sağlık çalışanları unutulmadı

Başakşehir - Galatasaray maçında ev sahibi kulüp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının kartondan maketlerine tribünde yer verdi.

Turuncu-lacivertliler, yaklaşık 50 sağlık çalışanının maketini tribüne yerleştirdi.

Kale arkasındaki tribünde ise "Sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm sağlıkçılarımıza minnettarız." yazılı pankart yer aldı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonunun "Sağlık çalışanlarımıza minnettarız." yazılı pankartı da tribüne asıldı.

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