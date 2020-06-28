Başakşehir - Galatasaray maçında inanılmaz olay!

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı maddeler atıldı. Kale arkası tribünden atılan yanıcı maddelerin bir kısmı sahanın üstünden uçarak tekrar stat dışına çıktı ve kimseye isabet etmedi. Bu eylem daha önce Fenerbahçe'nin başına gelenleri anımsattı. Saha ve seyirci olayları nedeniyle UEFA'nın gözetiminde olan Fenerbahçe, Kadıköy'de yaşanan benzer bir eylem nedeniyle UEFA'ya savunma vermek zorunda kalmıştı.







