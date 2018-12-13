Başakşehir-Galatasaray maçı öncesi oranlar değişti!

Süper Lig'de ilk yarı henüz bitmemiş olmasına rağmen şampiyonluk yolunda dev adımlar atan Başakşehir, cumartesi akşam zor zamanlar geçiren Galatasaray'ı ağırlayacak.

Bu önemli maç öncesi ise İddaa Risk Yönetimi, oranlarda değişikliğe gitti.

Buna göre, Başakşehir'in oranı 2.00'dan 1.75'e düştü. Bilindiği üzere Fenerbahçe maçındaki olaylar sebebiyle ceza alan Donk, Ndiaye, Garry Rodrigues gibi önemli oyuncular bu maçta forma giyemeyecek. Aynı şekilde Belhanda ve Sinan Gümüş de sakatlıkları sebebiyle sahada olamayacaklar.

Teknik direktör Fatih Terim de yine üstüste gelen cezaları sebebiyle kulübesinde bulunamayacak.

Eski oranlar:

Başakşehir: 2.00

Beraberlik: 3.10

Galatasaray: 2.60

Yeni oranlar:

Başakşehir: 1.75

Beraberlik: 3.00

Galatasaray: 3.30