Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda son şampiyon Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Lige sahasındaki 3-1’lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde de deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi’yi 3-1’lik skorla eleyerek tur atladı. Başakşehir’e moralli gidecek olan Fatih Terim’in öğrencileri, son şampiyonu da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olan Medipol Başakşehir ise ilk haftada deplasmanda ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor’a 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray’ı yenerek bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Arda Turan eski takımına karşı

Altyapısından çıktığı Galatasaray’a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı ilk kez forma giyecek. Galatasaray’dan 2011’de İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona’ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018’in ocak ayında Medipol Başakşehir’e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı. Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray’a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımı Medipol Başakşehir’e ilk kez rakip olacak.

Emre Akbaba sakat, Etebo’nun durumu belirsiz

Galatasaray’da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Takıma yaklaşık 10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan yeni transferlerden Oghenekaro Etebo hakkındaki kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Öte yandan Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak.

Ligde son 6 deplasman maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig’deki son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramadı. Son yıllarda dış sahadaki sıkıntılı performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda rakip sahadaki son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu süreçte üçer beraberlik ve yenilgi gördü. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda ligdeki ilk deplasman maçında bu kötü seriyi kırmak için mücadele edecek.

Başakşehir'de Azubuike dışında eksik yok!

2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu-lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor’a 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 2. hafta karşılaşmasında sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılıları konuk edecek. Medipol Başakşehir’de sakatlığı olan Okechukwu Azubuike dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Galatasaray ile Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süpe Lig’de 25. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11’ini Galatasaray, 7’sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 38 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi. Galatasaray, son 12 maçta 3 kez kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi. Söz konusu dönemdeki maçlardan 4’ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir’in evindeki maçlar

Medipol Başakşehir’in ev sahipliğinde yapılan 12 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son 2 müsabaka berabere bitti. Yedisi Başakşehir Fatih Terim, 5’i Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 14 gol attı.

Teknik adamların rekabetinde Terim üstün

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcusu Okan Buruk’un yönettiği takımlara karşı galibiyet sayılarında üstünlük kurdu. İki teknik adamın Süper Lig’de karşılaştığı 8 maçta Terim 3 galibiyet alırken, Buruk 2 kez kazanma sevinci yaşadı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fatih Terim, tamamı Galatasaray’ın başında olmak üzere Medipol Başakşehir’le 9 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adamın takımı, bu müsabakaların 5’ini kazanırken, 3’ünden beraberlik, 2’sinden yenilgiyle ayrıldı. Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde, futbolculuğunda büyük başarılar elde ettiği eski takımı Galatasaray’a 17. kez rakip olacak. Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir’in başında Galatasaray’la karşı karşıya geldiği 16 lig müsabakasında üçer galibiyet ve beraberlik, 10 yenilgi gördü.