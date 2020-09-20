Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Gaziantep FK ve Neftçi Bakü galibiyetleriyle yeni sezona fırtına gibi giren Galatasaray'ı konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

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Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayıp tarih yazan Başakşehir, 2020/21 sezonunun ilk maçında Hatayspor'a 2-0 kaybederek şaşırtmıştı. Geçen sezona kıyasla takımdaki tek değişiklik Hasan Ali Kaldırım ve Fenerbahçe'nin serbest bırakması sonrası takıma katılan Hasan Ali, Hatayspor karşısında 72 dakika sahada kalırken yaptığı 5 ortada isabet sağlayamadı. TD Okan Buruk orta alan direncini arttırmak için Mahmut Tekdemir'in yanında Mehmet Topal ile maça başlar mı? İlk hafta forma giymeyen yeni transferler Nacer Chadli ve Boli Bolingoli-Mbombo'yu Galatasaray karşısında izler miyiz? Çok bilinmeyenli denklemden nasıl bir 11 çıkacak, herkes merakla bekliyor.

Selçuk İnan'ın futbolu bırakıp, Jean Micheal Seri ve Mario Lemina'nın kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle orta alanda ciddi bir boşluğa düşen Galatasaray, hem Gaziantep FK hem de Neftçi Bakü maçlarında Taylan Antalyalı'nın muhteşem performansıyla işi kendi içinde çözmüşe benziyor. Uzun bir bekleyişin ardından Oghenekaro Peter Etebo takviyesi de yapıldı ancak Nijeryalı oyuncunun ilk 11'de maça başlaması beklenmiyor. TD Fatih Terim, Başakşehir'in orta alan direncini yukarıda tutacağını hesaba katıp Taylan'ın yanına Younes Belhanda değil Ömer Bayram'ı monte ederek mücadeleye başlayabilir. Gaziantep FK maçının yıldızı Radamel Falcao mu, Neftçi Bakü maçının yıldızı Mbaye Diagne mi ilk 11'de olacak, Fatih Terim'in bu kararını da maç saati öğreneceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan son 4 maçta Galatasaray galibiyeti bulunmuyor! (2 beraberlik)

- Galatasaray geçtiğimiz sezonun son bölümünde deplasmanda oynadığı son 6 maçtan galibiyet çıkartamamıştı. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Geçen sezonun ilk iç saha maçında Fenerbahçe'ye kaybeden Başakşehir, sonrasındaki 16 maçta yenilgi yüzü görmemişti. (12 galibiyet - 4 beraberlik)

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CAN TONGO’NUN YORUMU

Başakşehir son maçında Hatay’a mağlup oldu. Maçın ilk yarısında güzel gol pozisyonlarına girseler de Hatay’ın akıllı oyunu karşısında sonuca gidemediler. Galatasaray ise ilk hafta istediğini aldı. Emre Kılınç bu maça da damga vurabilir. Tercihim Gol Var.