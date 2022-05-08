Başakşehir - Galatasaray arasında sessiz film!

Başakşehir ile Galatasaray maçı, Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesinden sonra haftanın öne çıkan karşılaşmasıydı. Ev sahibi ekip Avrupa Kupaları yarışında avantaj yakalamak için 3 puan parolasıyla çıktı sahaya. Konuk Cim Bom’un ise kötü geçen sezonda, geçtiğimiz hafta iç sahada aldığı Sivasspor yenilgisini telafi edip prestij kazanmak hedefi vardı. Ancak maçta iki takım için de beklenen sonuç çıkmadı, golsüz biten 90 dakika hayal kırıklığı yarattı.

89'da ipten aldı

İlk yarıda tempo vasatı aşmazken ikinci devrede Başakşehir'in atakları Galatasaray savunmasını zorladı. Turuncu-Lacivertliler'in hücumlarında kaleci Muslera devleşti. Uruguaylı kaleci 89'da Gulddbrandsen'den önce yaptığı hamleyle adeta skoru ilan etti. Rakibin yüklendiği anlarda kontrataklar yakalayan Galatasaray da üretkenlik sağlayamadı, Boey ve Gomis'in şutlarında bu kez Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan sahneye çıktı. 90+4'te ise Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz direğe takıldı. 90 dakika bittiğinde taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Başakşehir'in iki maçlık galibiyet serisi sona ererken, Galatasaray'ın galibiyet özlemi 2 maça çıktı.